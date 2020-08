Leitindex mit deutlichem Zuschlag - DAX scheitert an 13.000er-Marke

Der DAX gewann bereits zum Handelsstart und baute seine Gewinne kräftig mit einem Angriff auf die 13.000-Punkte-Marke aus, die er am späten Vormittag mit einem Tageshoch von 13.046,13 Zählern übersprang. Letztlich blieb er unter dem wichtigen Zählerstand - mit einem Schlusskurs von Plus 2,04 Prozent auf 12.946,89 Punkte.

Im DAX rückt nun die nächste Widerstandszone um die 13.100 Punkte immer näher. Gelingt es, diese zu erreichen, wäre die Kurslücke von vor gut drei Wochen geschlossen. In den vergangenen Tagen war der deutsche Leitindex mit einem Ausbruch aus seiner Seitwärtsspanne im Bereich von 12.750 bis 12.800 Punkte immer wieder gescheitert.

ZEW-Index gibt den nötigen Schub

Die am Vormittag erfolgte Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen reichte aus, um dem DAX zum Sprung über den psychologisch wichtigen Zählerstand zu helfen. Diese lagen im August bei 71,5 Punkten, nachdem im Vorfeld nur 55,0 Punkte nach 59,3 Punkten im Vormonat erwartet worden waren. Auch die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket lebt weiter. Dass US-Präsident Donald Trump geringere Steuern auf Kapitalgewinne erwägt, wirkte ebenso positiv wie zeitweise die Nachricht über einen angeblichen russischen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets stellte in einem aktuellen Kommentar zudem auf die Sektorrotation ab von den zuletzt stark gelaufenen Technologiewerten zu den Standardwerten der Old Economy. Dies sei der Idealfall für die laufende Aufwärtsbewegung an den Börsen. Denn die Technologieaktien könnten auf hohem Niveau bleiben, während die bislang schwächeren Aktien aufholten.

Bilanzsaison geht weiter

In Deutschland mehrten sich zudem am Dienstag wieder die Unternehmensberichte unter anderem mit Quartalszahlen von HelloFresh, Aurubis, Zalando und DEUTZ.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag