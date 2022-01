Zinsängste drücken DAX zum Handelsstart weit nach unten

Der DAX begann die Sitzung 1,48 Prozent schwächer bei 15.229,98 Punkten.

Die nach der US-Notenbanksitzung vom Vorabend aufgekommenen Zinsängste verpassen dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag einen gehörigen Dämpfer. Ansonsten richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Unter anderem haben die DAX-Unternehmen Deutsche Bank und Sartorius über ihre jüngste Geschäftsentwicklung berichtet.

Fed signalisiert Zinserhöhung

Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt signalisierte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine baldige Zinserhöhung. Damit machte sie den Weg frei für die erste Anhebung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie. Zunächst bleibt der Zins in der extrem niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Die Experten der Credit Suisse gehen davon aus, dass die Fed in jedem kommenden Quartal bis ins Jahr 2023 hinein einen weiteren Zinsschritt nach oben machen wird.

