Wird VW das neue Tesla? Nicht, wenn es nach ARK Invest geht

• VW stellt anlässlich des Power Days Elektro-Strategie vor• Volkswagen-Aktie profitiert von Elektroplänen• ARK Invest sieht dennoch Tesla vorn

Es kommt wieder etwas Bewegung auf den vielversprechenden EV-Markt. Dieses Mal ist es jedoch kein neuer Player, der sich ein Stück von dem begehrten und lukrativen Sektor für Elektro-Fahrzeuge sichern will. Stattdessen ist es ein alteingesessener Autoproduzent, der mit seinen offensiven Elektroplänen unter Anlegern für gute Stimmung sorgt. Die Rede ist von dem deutschen Traditionsautobauer Volkswagen. Der vom Dieselskandal durchgeschüttelte Konzern hat inmitten der Energiewende ein Comeback gestartet und an der Börse den Turbo gezündet.

VW-Aktie auf Höhenflug

Die via XETRA gehandelte Vorzugsaktie konnte innerhalb eines Jahres bereits über 120 Prozent zulegen und markierte Mitte März bei 252,20 Euro gar ein neues 52-Wochen-Hoch. Doch auch die VW-Stammaktien sowie die in New York gehandelten VW-Hinterlegungsscheine (ADRs) haben in den letzten Wochen ein ordentliches Plus verbucht.

Power Day beflügelt Fantasien

Eine Ursache dieses jüngsten Aufwärtstrends war der sogenannte VW Power Day, der Mitte März stattfand und an dem der Autobauer über die Entwicklung seiner Technologie für Batterien und das Laden bis 2030 informierte. Dabei offenbarte das Unternehmen, insgesamt sechs Gigafabriken für Batterien an verschiedenen Standorten und in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern aufbauen zu wollen. Damit soll zum einen die Versorgung mit Batterien stets gesichert sein, zum anderen können auch Lieferengpässe, wie sie zuletzt bei Chips vorkamen, verhindert werden. Darüber hinaus soll in Europa ein Netz von 18.000 Schnellladepunkten entstehen. Zusätzlich sollen auch die Kosten für Batterien um bis zu 50 Prozent reduziert werden, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmen hervorgeht.

ARK Invest setzt weiter auf Tesla

Mit der Vorstellung seiner Elektro-Strategie stellt sich der deutsche Konzern neu auf, um seinen Konkurrenten die Stirn zu bieten. Doch hat das Traditionsunternehmen auch tatsächlich das Zeug dazu, zum neuen Tesla zu avancieren? Tesla-Bulle ARK Invest sieht hier für VW keine Chance: "ARK ist der Ansicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass Unternehmen mit ,DNA der alten Welt‘ sich schnell genug wandeln können, um in der neuen Welt zu herrschen", kommentierte Analyst Sam Korus als Reaktion auf den VW Power Day im ARK Invest Newsletter. Zwar seien die Ziele ambitioniert, die Schwachstelle würde jedoch darin bestehen, dass die VW-Pläne lediglich auf ein lineares Wachstum abzielen würden, während Unternehmen mit "DNA der neuen Welt" exponentielles Wachstum anstreben würden.

Tesla Kursziel bei 4.000 US-Dollar

So peilt VW mit seinen Batterieplänen eine Kapazität von 240 GWh an, während Tesla bis 2030 3 TWh jährlich produzieren will. Das sind laut Korus immerhin 12,5 mal so viel. Abschließend gab der Analyst zu bedenken: "In einer exponentiellen Welt, könnten Unternehmen, die linear denken, abgehängt werden". Dass ARK Invest jedoch weiterhin bullish gegenüber Tesla und skeptisch gegenüber Konkurrenten bleibt, dürfte kaum überraschen. Schließlich gehört das Analysehaus von Cathie Wood zu den größten Enthusiasten des US-Pioniers. Erst vor Kurzem machte ARK Invest mit einem phänomenalen Kursziel für die Tesla-Aktie von sich Reden. Geht es nämlich nach den Experten, könnte sich der Wert eines Anteilsscheins bis 2025 auf 3.000 US-Dollar steigern. Im besten Fall wäre sogar ein Anstieg bis auf 4.000 US-Dollar möglich. Auch das Bären-Szenario ist mit 1.500 US-Dollar noch sehr positiv gefärbt. Davon kann VW jedoch nur träumen.

Redaktion finanzen.net

