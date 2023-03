RATIONAL-Aktie deutlich tiefer: RATIONAL übertrifft mit Umsatzprognose Expertenerwartung - Dividende steigt stärker als erwartet

Ein Teil davon werde auf nachlaufende positive Effekte aus den eingeführten Preiserhöhungen des letzten Jahres zurückgehen. "Wir haben 2022 aber auch die Kosten für Vertriebsmaßnahmen bewusst erhöht und sehen nach wie vor inflationsbedingt gestiegene Einkaufspreise", sagte Finanzvorstand Jörg Walter am Dienstag in Landsberg am Lech laut Mitteilung.

"Darüber hinaus haben wir strategische Investitionen getätigt und erwarten deshalb, dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht unterproportional zum Umsatz steigt." Die Marge werde damit leicht unter dem Vorjahreswert liegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt bisher einen Umsatzanstieg um fünf Prozent sowie eine leicht sinkende Marge erwartet. RATIONAL baute das Geschäft im vergangenen Jahr trotz der hohen Inflation, der Lieferengpässe und des Kriegs in der Ukraine kräftig aus. Umsatz und operatives Ergebnis legten - wie bereits bekannt - deutlich zu.

RATIONAL hebt Dividende stärker an als erwartet

Der Großküchenausstatter RATIONAL will die direkte Gewinnbeteiligung seiner Anteilseigner nach einem starken Ergebnis im vergangenen Jahr deutlich erhöhen. Die reguläre Dividende soll um 3,50 Euro auf 11 Euro erhöht werden. Dazu gibt es wie im Vorjahr eine Sonderausschüttung von 2,50 Euro je Anteil, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Landsberg am Lech mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einer geringeren Anhebung gerechnet. RATIONAL baute das Geschäft im vergangenen Jahr trotz der hohen Inflation, der Lieferengpässe und des Kriegs in der Ukraine kräftig aus.

Umsatz und operatives Ergebnis legten - wie bereits bekannt - deutlich zu. Unter dem Strich zog der Gewinn um die Hälfte auf knapp 186 Millionen Euro an. Je Aktie ergibt das einen Gewinn von 16,33 Euro - damit schüttet das Unternehmen etwas mehr als 80 Prozent des Überschusses an seine Aktionäre aus. Hauptprofiteur der erhöhten Dividende ist die Familie des 2017 verstorbenen Unternehmensgründers Siegfried Meister, die rund die Hälfte der Anteile des mit knapp sieben Milliarden Euro bewerteten Unternehmens hält.

Der Kurs der RATIONAL-Aktie hat sich zuletzt von ihrem deutlichen Rückschlag im vergangenen Jahr erholt. Seit dem Zwischentief von rund 400 Euro im September ging es wieder um 50 Prozent nach oben. Die Dividendenrendite liegt damit bei 2,25 Prozent.

Baader Bank belässt RATIONAL auf 'Add' - Ziel 590 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für RATIONAL auf "Add" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Das operative Ergebnis für 2022 habe leicht über den Eckdaten gelegen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Hersteller von Großküchengeräten sei vorsichtig optimistisch für 2023. Rothenaicher sieht momentan aber nur geringes Kurspotenzial.

Die Aktie von RATIONAL verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,92 Prozent auf 582,50 Euro.

