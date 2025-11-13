Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu lahmer Konjunktur

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu lahmer Konjunktur:

"Die Verbraucher sitzen auf ihrem Geld, die Wirtschaft zögert mit Investitionen - und der Staat verschuldet sich immer weiter. Ein Teufelskreis. Deutschland droht im globalen Wettbewerb den Anschluss zu verlieren. Ein Land, das nach dem Krieg in der Lage war, ein beispielloses Wirtschaftswunder zu schaffen, muss heute auf den sogenannten Kalendereffekt vertrauen, der alleine ein Drittel des für 2026 erwarteten Wachstums von 0,9 Prozent ausmacht. Das heißt: Es fallen mehr Feiertage als in anderen Jahren auf einen Tag am Wochenende. Konjunktur nach Kalenderlage: ein Armutszeugnis für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt./DP/jha