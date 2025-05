Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Bundeswehr-Brigade in Litauen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Stationierung einer Bundeswehr -Brigade in Litauen:

"Der neue Kanzler Friedrich Merz bekannte sich bei einer Reise ins Baltikum demonstrativ zu der Stationierung. Ein richtiges Signal - einmal dafür, dass die runtergerockte und lange unterfinanzierte Bundeswehr endlich Zukunftsperspektiven entwickelt und damit für junge Leute attraktiver wird. Gleichzeitig aber auch eine Botschaft an die Verbündeten, dass Deutschland bereit ist, militärische Verantwortung zu übernehmen - nicht nur durch das forsche Ankündigen von Prozentzahlen für den Verteidigungsetat, sondern politisch, militärisch und vor allem nachhaltig - in einer Zeit, in der US-Präsident Donald Trump seinen Nato-Partnern bei lauschigen Telefonaten mit Kreml-Chef Wladimir Putin in den Rücken fällt."