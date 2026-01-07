DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -7,5%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.422 -0,9%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,22 -0,3%Gold4.421 -0,8%
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu den US-Militäraktionen

08.01.26 05:34 Uhr

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu den US-Militäraktionen:

"Seit der Festnahme und Entführung des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro (.) scheint Donald Trump wie berauscht von der eigenen (militärischen) Macht. Den Dänen (und Grönländern) will er Grönland abpressen, den Venezolanern die Kontrolle über ihr Öl. So setzen die USA ihre neue nationale Sicherheitsstrategie entschlossen ins Werk. (.) Nun muss auch Wladimir Putin mit ansehen, wie die US Coast Guard einen unter russischer Flagge fahrenden Tanker beschlagnahmt. Die Verhältnisse sind nun geklärt: Das US-Militär lässt sich auch von der russischen Trikolore nicht aufhalten. (.) Wenn aber niemand Trump stoppt, ist die Frage, ob er selbst es tut - bevor die Sache irgendwann irgendwo gefährlich aus dem Ruder läuft."/DP/jha