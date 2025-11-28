DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.823 +0,2%Euro1,1586 -0,1%Öl63,54 +0,2%Gold4.185 +0,7%
Pressestimme: 'Die Glocke' zum Black Friday

28.11.25 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Black Friday:

Unbestreitbar ist: Viele Menschen profitieren finanziell. Wenn das Geld ohnehin knapp sitzt und größere Anschaffungen anstehen oder es um Weihnachtsgeschenke geht, können echte Rabatte eine spürbare Entlastung sein. Der Handel wiederum hofft auf dringend benötigte Umsätze in einem umkämpften Markt. (.) Gleichzeitig ist aber die Kritik nicht zu ignorieren. Viele Rabatte entpuppen sich als Psychotrick, Preise werden zuvor angehoben oder als "nur für begrenzte Zeit" über Wochen hinaus beworben. Noch schwerer wiegt der ökologische Aspekt: Retourenberge, Überkonsum und kurze Produktlebenszyklen stehen im klaren Widerspruch zum Nachhaltigkeitsgedanken. (.) Kurzum: Der Black Friday an sich ist weder Fluch noch Segen. Der sinnvollste Umgang liegt womöglich darin, ganz bewusst zu entscheiden: Wie viel Konsum tut mir persönlich gut? Und was brauche ich wirklich?/yyzz/DP/mis