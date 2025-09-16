DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.099 -0,3%Euro1,1856 -0,1%Öl68,37 -0,2%Gold3.682 -0,2%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Polen

17.09.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Polen:

"Es war keine Überraschung, dass der polnische Präsident zu seinem Antrittsbesuch in Berlin die astronomisch hohe Reparationsforderung mitbrachte, die in Warschau erhoben wird. (.) Nawrocki selbst spielte im Wahlkampf diese Karte, auf der vor dem angeblichen Streben der Deutschen nach der Vorherrschaft in Europa und damit auch über Polen gewarnt wird. (.) Gleichzeitig müssten Nawrocki und seine Gesinnungsgenossen aber auch wissen, wie illusorisch es ist, von Deutschland achtzig Jahre nach Kriegsende Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro zu verlangen. (.) Deutschland steht dem Nachbarland bei der Verteidigung seiner Grenzen (.) zur Seite. (.) Nawrocki und sein Lager bauen freilich vor allem auf den Beistand Trumps. Warum sie einem Mann vertrauen, der Wachs in den Händen eines Aggressors ist, (.) bleibt ihr Geheimnis."/DP/jha