DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin81.945 -0,5%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,63 -0,4%Gold4.601 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und Grönland

16.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und Grönland:

"Die größte Invasionsgefahr für Grönland geht derzeit tatsächlich von der Führungsmacht der NATO aus. (.) Ein größerer Akt der Selbstzerstörung als die Anwendung militärischer Gewalt zur Eroberung des Territoriums eines Bündnispartners durch einen anderen Verbündeten ist nicht vorstellbar. Auch kein absurderer. (.) Was treibt [Trump] in Wirklichkeit an? Man muss auch in diesem Fall vermuten: sein Ego - und der Rausch, in dem es sich spätestens seit dem Handstreich in Venezuela befindet. (.) In der Trump-Administration und im Kongress scheint es aber noch Politiker zu geben, die bei Verstand sind. Die können nun ihren Präsidenten darauf hinweisen, dass die Europäer mehr zur Überwachung und Abschreckung Russlands und Chinas auch im Nordatlantik tun werden als bisher."/DP/jha