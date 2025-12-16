DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.105 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,21 -0,3%Gold4.285 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Bei der Citigroup gefeuert, bei JPMorgan zum Star aufgestiegen: So wurde Jamie Dimon zum milliardenschweren Bankchef Bei der Citigroup gefeuert, bei JPMorgan zum Star aufgestiegen: So wurde Jamie Dimon zum milliardenschweren Bankchef
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine

16.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine

Zur Abschreckung Moskaus müssten westliche Truppen in der Ukraine stationiert werden, in jedem Fall auch Amerikaner. Dazu war Trump bisher nicht bereit, und auch Putin hat nicht zugestimmt, weil es ihn daran hindern würde, die ganze Ukraine zu unterjochen (.) Sollte Washington doch langsam verstehen, welche Folgen der Fall der Festung Ukraine für Europa haben könnte? Die Signale bleiben zwiespältig. Man muss inzwischen auch befürchten, dass es Trump egal, wenn nicht sogar recht wäre, wenn die russischen Schwertstreiche dazu beitrügen, dass die von ihm gehasste EU geschwächt würde oder gar zerbräche. Denn Trumps Generalplan lautet in Abwandlung des Mottos "divide et impera": Teile und zwinge die Trümmer zu lukrativen Deals für die Amerikaner, vor allem für den Trump-Clan./yyzz/DP/zb