Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Venezuela

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Venezuela:

"Merz (.) will nicht mit offener Kritik an Washington sein gutes Verhältnis zu Trump riskieren. (.) Von Trumps Bereitschaft, auf die Europäer zu hören, und von seinem Wohlwollen hängen aber nicht nur das künftige Schicksal der Ukraine ab, sondern auch die Sicherheit und der Frieden in ganz Europa. (.) Trump leistete, angezogen von Venezuelas Öl und um davon abzulenken, dass das versprochene "goldene Zeitalter" für die Amerikaner noch ziemlich bleiern ist, der schon laufenden Ausbreitung des Rechts des Stärkeren in der Welt weiteren Vorschub. Deutschland hat dem, weil es militärisch schwach ist und auch wirtschaftlich keine Weltmacht mehr, wenig entgegenzusetzen. Es muss eine Rosskur machen und den engen Schulterschluss mit denjenigen europäischen Verbündeten suchen, die erkennen, was die Stunde geschlagen hat."/DP/jha