DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,8%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.687 +4,3%Euro1,1799 +0,1%Öl68,40 +1,6%Gold4.854 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - aber deutlich höhere Investitionen -- Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Flash-Crash am Kryptomarkt: Bitcoin stürzt in Richtung der 60.000er-Marke - auch Ethereum & Ripple tiefrot Flash-Crash am Kryptomarkt: Bitcoin stürzt in Richtung der 60.000er-Marke - auch Ethereum & Ripple tiefrot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Konjunktur

06.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Konjunktur:

"Der zuletzt starke Anstieg des Auftragseingangs der Industrie zeigt, dass in der Wirtschaft etwas in Bewegung kommt, auch wenn die Stimmung der Unternehmen noch sehr verhalten ist. Mit solidem Wachstum aber hat all das nichts zu tun. Es handelt sich zunächst einmal um ein mit Schulden aufgeblasenes konjunkturelles Hoch. Ob und wie viel dauerhaftes Wachstum daraus entspringt, ist zweifelhaft - da können Kanzler und Finanzminister noch so viel die Investitionen loben. (.) So hellt die wirtschaftliche Lage sich derzeit auf, doch die Klagen sind unverändert richtig, dass die Regierung zu wenig für das Wachstum tue. Ein schlankerer Staat, Steuersenkungen oder niedrigere Lohn- und Lohnnebenkosten treiben das dauerhafte Wachstum stärker als jede schuldenfinanzierte Mehrausgabe."/yyzz/DP/he