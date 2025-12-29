DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 +1,1%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.426 +2,5%Euro1,1758 -0,1%Öl61,40 +1,0%Gold4.504 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Nike 866993 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Tesla-Aktie ist Top-Pick der Deutschen Bank für 2026: Warum die Analysten optimistisch bleiben Tesla-Aktie ist Top-Pick der Deutschen Bank für 2026: Warum die Analysten optimistisch bleiben
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Klarnamen-Pflicht

29.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Klarnamen-Pflicht:

"Sicherlich lassen sich einige in ihrem Hass auch dann nicht bremsen. Doch es wird eine Hemmschwelle errichtet. Und das Verhalten der meisten wird sich ändern - nicht nur aus Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen. Denn in der Anonymität wird vieles zum Ventil, verliert sich das Gefühl für die Verletzlichkeit anderer. Und das Gegenargument, Pseudonyme seien etwa in Foren zu heiklen Themen wichtig, überzeugt nicht. Wer sich hier mit seinen Sorgen ausbreitet, verkennt, dass alles im Internet Spuren hinterlässt. Für vertrauliche Gespräche gibt es etwa Ärzte, Psychologen und Beratungsstellen - sie bieten, ganz analog, den geschützten Raum, den das Internet immer nur vortäuscht."/yyzz/DP/he