Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Wegner

09.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Neue Presse" zu Wegner:

"Es ist bedenklich, dass wieder ein generelles Problem an einer Person festgemacht wird und ein Rücktritt eine Lösung vorgaukelt. Das folgt der gefährlichen Vereinfachungslogik der sozialen Medien. Der Stromausfall hat jedoch grundsätzliche Missstände aufgedeckt, die parteiübergreifend dringend angegangen werden müssen: die Verwundbarkeit der Infrastruktur durch Terroristen, die mangelnde Vorbereitung des Staates und der Bürger auf Katastrophen. Davon lenkt die absurde Diskussion um Wegners "Tennisgate" leider nur ab."/yyzz/DP/men