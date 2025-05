Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur deutschen Panzerbrigade in Litauen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zur deutschen Panzerbrigade in Litauen:

"Es ist bemerkenswert, dass Deutschland in Litauen eine Panzerbrigade stationiert. Wenn Kanzler Friedrich Merz den Menschen dort versichert, sie könnten sich auf "uns" verlassen und die Sicherheit der beiden Staaten verknüpft, erinnert das an die gute alte Zeit, in der Solidarität im westlichen Bündnis keine Frage war. Dieser Wohlfühlmoment währt kurz. Schnell drängt sich die Frage auf, ob "Deutschland" dieses Versprechen im Ernstfall überhaupt halten könnte. Schließlich ist die Bundeswehr nur bedingt verteidigungsbereit, weil sie zwar viel versprochenes Geld hat, aber es an Soldatinnen und Soldaten wie auch an Waffen fehlt. Sicher würde Deutschland im Falle einer russischen Aggression gegen das Baltikum nicht alleine den Ländern beistehen. Es wäre ein Angriff auf die Nato. Doch die Stärke des atlantischen Verteidigungsbündnisses hängt von den USA ab. Die deutsche Panzerbrigade ist also ein Symbol, das die Menschen in den baltischen Staaten beruhigt und die Nato-Ostflanke stärkt."/yyzz/DP/men