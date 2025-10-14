DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin98.220 -1,4%Euro1,1581 +0,1%Öl63,55 +0,3%Gold4.164 +1,3%
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Rückkehr der israelischen Geiseln

14.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Rückkehr der israelischen Geiseln:

"Die Rückkehr der Geiseln und die Freilassung palästinensischer Häftlinge ist ein Moment der Erleichterung für beide Seiten des Konflikts. Man darf hoffen, dass damit nicht nur der Krieg zwischen Israel und der Hamas beendet wird, sondern beide Konfliktparteien weiter den Weg beschreiten, auf dem sie die immensen Herausforderungen angehen und bewältigen. Die Entwaffnung der Hamas und der geplante Rückzug der israelischen Armee aus Gaza sind für sich potenziell Stolperfallen. Ganz zu schweigen von der Versorgung der Menschen in Gaza oder dem Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Küstenstreifens. Und während die zurückgekehrten Geiseln sowie die ehemaligen palästinensischen Häftlinge sicher Zeit brauchen werden, um sich in ihrem jeweiligen neuen Leben zurechtzufinden, sollten die politisch Verantwortlichen nicht trödeln, sondern mit Geduld, guten Lösungen und dauerhaftem Engagement voranschreiten, um dem großen Ziel einer Zweistaatenlösung näherzukommen."/DP/jha