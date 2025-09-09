Pressestimme: 'Handelsblatt' zu ASML/Mistral-Deal

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu ASML/Mistral-Deal:

"Während Europa noch über Souveränität spricht, hat der Chipausrüster ASML jetzt gehandelt. 1,3 Milliarden Euro hat der niederländische Konzern in das französische KI-Start-up Mistral investiert. Mistral ist nun 11,7 Milliarden Euro wert; ASML ist größter Anteilseigner. Damit verbindet sich ein europäischer Tech-Champion mit einem europäischen KI-Champion - nicht aus Patriotismus, sondern weil sich die Wertschöpfung verzahnen lässt. Es ist eine strategische Wette mit Signalwirkung: Europa kann große Allianzen schmieden - wenn es den Mut hat."