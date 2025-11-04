DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin91.438 -1,1%Euro1,1511 -0,1%Öl64,68 -0,3%Gold3.981 -0,5%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bürokratieabbau/Vertrauensverlust

04.11.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bürokratieabbau/Vertrauensverlust:

"Am Mittwoch tagt das sogenannte Entlastungskabinett - ursprünglich gedacht, um den Bürokratieabbau entscheidend voranzubringen. Doch inzwischen wird befürchtet, dass statt entschlossener Strukturreformen nur ein paar halbherzige Digitalisierungsprojekte und Prüfaufträge beschlossen werden. Auch die Wirtschaft selbst trägt ihren Teil zur Misere bei. Die drohenden Produktionsausfälle bei den großen Autoherstellern gehen weniger auf die Politik zurück als auf eine gefährliche Abhängigkeit von China. Von echter Diversifizierung keine Spur. Investment Officer Blessing ist da fast sinnbildlich für die Lage: bemüht, aber ausgebremst. Seine Rolle bleibt bisher unklar. Offenbar hemmt die Kanzleramts- und Ministerialbürokratie einmal mehr eine gute Idee von Merz. Die Investoren registrieren das genau - und fragen sich, ob Deutschland seinen Anspruch als Wirtschaftsstandort noch einlösen kann."/yyzz/DP/nas