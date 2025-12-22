DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.749 +0,1%Euro1,1721 ±0,0%Öl60,96 +0,7%Gold4.406 +1,5%
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach
So investieren Metaverse-ETFs So investieren Metaverse-ETFs
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den Epstein-Akten

22.12.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den Epstein-Akten:

"Der Fall Epstein kann für Donald Trump noch immer höchst gefährlich werden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Präsident und seine willige Vollstreckerin Pam Bondi allzu durchsichtig und vor allem unbeholfen agieren. Die Justizministerin ließ zunächst nur einen Teil der Dokumente veröffentlichen, angeblich um Persönlichkeitsrechte der Opfer Epsteins zu schützen. In den nun zugänglichen Akten tauchen auffällig oft Verdächtige aus dem gegnerischen politischen Lager auf, etwa Ex-Präsident Bill Clinton. Über Trump selbst findet sich allenfalls in den Fußnoten etwas. So weit, so erwartbar. Dreist allerdings ist, dass Bondi Teile der Trump-Passagen, insbesondere ein Foto, auf dem Trump mit dem verurteilten Sexualstraftäter zu sehen ist, nach der Veröffentlichung wieder löschen ließ. All das wirkt skandalträchtig und passt in das Bild einer Regierung, die es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt."/yyzz/DP/he