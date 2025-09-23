DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.695 +0,3%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Deutsche Bahn

22.09.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Deutsche Bahn:

"Mit Evelyn Palla soll eine erfahrene Managerin die Führung der Deutschen Bahn übernehmen. Das ist eine gute Nachricht: Palla kennt den Konzern aus dem Effeff und hat bei DB Regio bewiesen, dass sie reformieren, stabilisieren und vor allem Ergebnisse liefern kann. (.) Palla bringt zudem Finanzexpertise mit: Ihre Karriere bei der Deutschen Bahn begann sie als Finanzvorständin von DB Fernverkehr. Zudem kennt die Südtirolerin internationale Best Practices von einer vorherigen Station bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) - eines der Systeme, auf das Deutschland bahntechnisch nicht ohne Grund neidisch blickt. (.) Ob sie erfolgreich sein kann, hängt maßgeblich von einer weiteren Unbekannten ab: der neuen Bahn-Strategie von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). (.) Nur wenn Schnieder für verlässliche Rahmenbedingungen sorgt, hat Palla eine Chance, als neue Bahn-Chefin erfolgreich zu sein."/yyzz/DP/stw