Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Iran/Donald Trump

02.03.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Iran/Donald Trump:

"Das vielleicht größte Problem bei diesem spektakulären Militärcoup: Trump hat keinen Plan für danach. Weder lässt sich die iranische Diktatur einfach weg- noch eine neue Friedensordnung herbeibomben. Ein Regime-Change bräuchte am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit eben doch amerikanische Bodentruppen. Die Serie negativer Erfahrungen solcher außenpolitischer Abenteuer reicht von Vietnam über den Irak bis nach Afghanistan. Es bestehen berechtigte Zweifel daran, dass Trump bereit ist, dieses Risiko einzugehen, allein aus Rücksicht auf seine MAGA-Bewegung, die strikt isolationistisch orientiert ist."/yyzz/DP/he