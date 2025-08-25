Pressestimme: 'Handelsblatt' zu mögliche Bundespräsidentin im Jahr 2027

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu mögliche Bundespräsidentin im Jahr 2027:

"Die Forderung nach einer Bundespräsidentin verschleiert die Realität im Jahr 2025 in Deutschland. Denn zur Wahrheit gehört leider auch, dass unter Merz erstmals seit Jahren alle drei Regierungssprecher Männer sind, ebenso seine wichtigsten Berater. Dass im Kanzleramt bis auf wenige Ausnahmen alle großen Referate von Männern geleitet werden. Dass Außen-, Verteidigungs-, Finanz- und Innenministerium von Männern geführt werden. Oder dass im wichtigen Steuerungsgremium Koalitionsausschuss nur eine einzige Frau sitzt, und das auch nur, weil die SPD mit Bärbel Bas eine Co-Parteichefin hat. (.) Wenn die CDU nun 2027 eine Frau ins Schloss Bellevue schickt, könnte sie sich damit schmücken: Nicht nur die erste Kanzlerin hätten die Konservativen gestellt, sondern auch die erste Bundespräsidentin. Und so sehr das auch zu begrüßen wäre: Für ein ehrliches Bemühen, die Repräsentanz von Frauen in Spitzenämtern zu steigern, ist das zu wenig."/yyzz/DP/stw