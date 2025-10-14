DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.489 -2,1%Euro1,1592 +0,2%Öl63,36 -0,1%Gold4.170 +1,4%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Nahost

14.10.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Nahost:

"Jetzt steht der zweite Teil von Trumps "Friedensplan" an. Dieser ist bisher nicht mehr als eine Roadmap, viele Details müssen noch ausgehandelt werden. Dass die Europäer, die arabischen Länder und die Türkei bereit sind, großzügig Hilfe für die Not leidenden Palästinenser zu leisten, haben sie in den letzten Tagen bereits gezeigt. Sie werden auch bereit sein, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Was der Plan jedoch offenlässt, ist die Frage nach einer Zweistaatenlösung. Ohne den israelisch-palästinensischen Konflikt endlich zu lösen, werden die Palästinenser Widerstand leisten. Die Mehrheit will nicht zu den Waffen greifen - nach dem brutalen Krieg in Gaza erst recht nicht. Aber es werden sich immer genügend frustrierte Palästinenser finden, die dazu bereit sind - auch das dürfte nach dem Krieg erst recht der Fall sein."/DP/jha