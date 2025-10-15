DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.287 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.637 -1,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.192 +1,2%
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 16. Oktober

15.10.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Ceconomy St.
4,36 EUR -0,01 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Medios AG
13,66 EUR -0,54 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 16. Oktober wirksam:

===

+ SDAX +

- AUFNAHME

Medios

- HERAUSNAHME

Ceconomy

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

Analysen zu Medios AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Medios BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.08.2025Medios KaufenWarburg Research
14.05.2025Medios BuyDeutsche Bank AG
13.05.2025Medios KaufenWarburg Research
