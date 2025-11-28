DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.237 -0,6%Euro1,1601 ±0,0%Öl63,36 -0,1%Gold4.220 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Infineon 623100 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- DAX geht fester ins Wochenende -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr bedeutet hätte Wie viel Verlust eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr bedeutet hätte
SHIBA INU: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte SHIBA INU: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

MÄRKTE USA/Anleger nach der Feiertagspause weiter in Kauflaune

28.11.25 19:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
275,95 EUR -1,05 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
200,85 EUR 2,03 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CME Group Inc (A)
241,50 EUR 0,70 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
777,60 EUR -7,50 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GameStop Corp
19,45 EUR 0,93 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Macy's Inc
19,25 EUR 0,07 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,24 EUR -2,46 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
223,28 USD 8,24 USD 3,83%
Charts|News|Analysen
Walmart
94,80 EUR 0,53 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Obwohl bis etwa eine Stunde vor Handelsbeginn der Ausfall des Handels an der Chicago Mercantile Exchange (CME) für Unruhe sorgte, ist es am Freitag an den US-Börsen weiter nach oben gegangen. Die allseits erwartete Zinssenkung der US-Notenbank bei deren nächstem Treffen am 10. Dezember sorgte weiter für Kaufbereitschaft.

Wer­bung

Nach einem am Brückentag um drei Stunden verkürzten Handel, dem viele Teilnehmer ferngeblieben sein dürften zugunsten eines verlängerten Wochenendes, schloss der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent fester mit 47.716 Punkten. Der breite S&P-500-Index gewann 0,5 Prozent, die Nasdaq-Indizes legten um bis zu 0,8 Prozent zu. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.766 (Mittwoch: 2.082) Kursgewinner und 975 (691) Kursverlierer. Unverändert schlossen 54 (52) Titel.

Am Anleihemarkt zeigte sich die Zehnjahresrendite im Späthandel mit 4,02 Prozent 3 Basispunkte höher als am Mittwoch. Der Dollar tendierte unter Schwankungen seitwärts, der Euro wurde zuletzt mit 1,1598 Dollar bewertet. Stärker aufwärts ging es mit dem Goldpreis, er verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 4.212 Dollar. Die Ölpreise stiegen um bis zu 0,6 Prozent.

Am Aktienmarkt wurden Technologietitel favorisiert, nachdem sich die Sorgen um überzogene Bewertungen und ein mögliches Platzen der KI-Blase zuletzt etwas gelegt hatten. Dazu trug auch die Spekulation auf sinkende Zinsen bei, weil sich niedrigere Zinsen günstig auf die Bewertungen auswirken.

Wer­bung

Weiter im Blick hatten die Akteure die zuletzt stark gesuchte Alphabet-Aktie. Sie stieg um 0,1 Prozent. Für Kursfantasie sorgten zuletzt die Einführung des Chatbots Gemini 3 und eine mögliche milliardenschwere Vereinbarung mit Meta. Angeblich soll es Gespräche über den Kauf von Google-Chips durch Meta geben, womit Alphabet nicht nur Nvidia Konkurrenz machen, sondern auch einen Kunden abziehen würde. Nvidia tendierten 1,8 Prozent leichter.

Oracle verbilligten sich um 1,5 Prozent. Händler nannten als Belastungsfaktor Befürchtungen, dass der Software- und Datenbankexperte noch mehr Kredite aufnehmen könnte, um sein Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu finanzieren.

GameStop gewannen 4,2 Prozent, Das als sogenannte Meme-Aktie bekannte Papier des Einzelhändlers für Videospiele sei im Vorfeld der für Dienstag erwarteten Geschäftszahlen gesucht worden, hieß es.

Wer­bung

Tilray Brands knickten um 20,9 Prozent ein. Das Cannabisunternehmen hatte mitgeteilt, mit Wirkung am Montag seine Aktien im Verhältnis 10:1 zusammenzulegen - statt jeweils 10 werden die Aktionäre dann nur noch 1 Aktie in ihrem Depot wiederfinden.

Leicht nach oben ging es zum "Black Friday" mit Aktien von Einzelhandelsunternehmen. Amazon verteuerten sich um 1,8 Prozent, Walmart um 1,3 Prozent und Costco Wholesale zogen um 0,6 Prozent an. Apple stiegen um 0,5 Prozent.

Die Aktie der CME Group zeigte sich von den Problemen in der Vorbörse wenig beeindruckt, sie stieg um 0,2 Prozent. Für Sandisk ging es um 3,8 Prozent nach oben. Die Aktie des Herstellers von Speicherprodukten wie Speicherkarten wird zum Handelsbeginn in den viel beachteten S&P-500 aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür Interpublic Group of Companies, die um 2,0 Prozent nachgaben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.716,42 +0,6% 289,30 +11,5%

S&P-500 6.849,09 +0,5% 36,48 +15,8%

NASDAQ Comp 23.365,69 +0,7% 151,00 +20,2%

NASDAQ 100 25.434,89 +0,8% 197,95 +20,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:11 % YTD

EUR/USD 1,1597 +0,0% 1,1596 1,1595 +12,0%

EUR/JPY 181,13 -0,1% 181,23 181,25 +11,3%

EUR/CHF 0,9319 -0,2% 0,9335 0,9334 -0,6%

EUR/GBP 0,8764 +0,0% 0,8761 0,8759 +5,9%

USD/JPY 156,19 -0,1% 156,28 156,31 -0,6%

GBP/USD 1,3233 -0,0% 1,3237 1,3239 +5,8%

USD/CNY 7,0593 +0,0% 7,0580 7,0608 -2,1%

USD/CNH 7,0697 -0,1% 7,0744 7,0760 -3,6%

AUS/USD 0,6546 +0,2% 0,6534 0,6531 +5,6%

Bitcoin/USD 90.804,30 -0,6% 91.318,00 91.500,45 -3,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,46 59,07 +0,7% 0,39 -17,8%

Brent/ICE 63,37 63,34 +0,0% 0,03 -15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.212,86 4.159,13 +1,3% 53,73 +58,4%

Silber 56,10 53,53 +4,8% 2,58 +85,2%

Platin 1.440,78 1.388,85 +3,7% 51,93 +58,6%

Kupfer 5,19 5,06 +2,6% 0,13 +26,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 13:23 ET (18:23 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen