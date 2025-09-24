DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.824 -0,7%Euro1,1751 +0,1%Öl69,06 ±-0,0%Gold3.733 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Rückenwind: Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten Tesla-Aktie mit Rückenwind: Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Stromnetz-Deal von Tennet

25.09.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Stromnetz-Deal von Tennet:

"Internationale Geldgeber glauben an das, was hierzulande passiert: an die deutsche Politik und vor allem auch an die Energiewende, die Transformation. Wer Milliarden in Stromnetze investiert, geht von einem stark steigenden Strombedarf aus - und damit von einer Elektrifizierung von Industrie, Autos und Heizungen. Diese Signale machen Mut in einer Zeit, in der an vielen anderen Stellen eine Abkehr von den bisherigen Transformationszielen diskutiert wird - weil sich abzeichnet, dass sie Menschen und Unternehmen überfordern. (.) Doch während die politischen Ziele zu wackeln scheinen, wetten die neuen Stromnetz-Investoren auf eine erfolgreiche Transformation - mit einem Wetteinsatz von mehreren Milliarden Euro. Daraus lässt sich Hoffnung schöpfen, dass andere nach- und mitziehen."/yyzz/DP/stw