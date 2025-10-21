DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.346 ±0,0%Top 10 Crypto15,62 +5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.927 -1,1%Euro1,1635 -0,1%Öl60,83 -0,2%Gold4.347 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Pressestimme: 'Handelsblatt' zum geplanten Treffen von Trump und Xi

21.10.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum geplanten Treffen von Trump und Xi:

Über allem hängt der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China wie ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. Nach dem bisherigen Verlauf dürfte sich Trump jedenfalls ermuntert fühlen, mit seiner Zollpolitik weiterzumachen. Der IWF hat seine Konjunkturprognose für die USA trotz der Handelsstreitigkeiten erhöht. Und an den Finanzmärkten (.) ist ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten. (.) In der Bundesregierung besteht deshalb nicht ohne Grund die Sorge, das angesetzte Treffen von Trump und Xi Jinping könnte zulasten Europas gehen. Solange Europa militärisch abhängig von den USA ist, wird die EU nicht aus ihrem Modus der Anbiederung an Trump herauskommen können. Will Europa aber wieder auf globaler Bühne ein Wörtchen mitreden, muss es zu eigener Stärke zurückfinden. Klingbeil beschwor vergangene Woche in Washington einen "europäischen Patriotismus". Der ist sicher notwendig. Am Ende kommt es aber vor allem auf eines an: auf wirtschaftliche Stärke./yyzz/DP/mis