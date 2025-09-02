DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.939 -0,7%Euro1,1712 +0,2%Öl67,20 -1,4%Gold3.478 +0,9%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Gefahren von Lachgas

01.09.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Gefahren von Lachgas:

"Dass Lachgas im Gegensatz zu seinem fröhlich klingenden Namen wenig mit Spaß, aber viel mit Gesundheitsgefährdung zu tun hat, ist nicht neu. Gefrierverletzungen, Ohnmachtsanfälle, Halluzinationen, bleibende Nervenschäden drohen durch die Partydroge. Die jetzt bekanntgewordenen steigenden Zahlen der Gift-Notrufe wegen Lachgas zeigen, dass es unzweifelhaft Handlungsbedarf gibt. Tatsächlich hatte das Kabinett Anfang Juli einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beschlossen, der den Verkauf von Lachgas an Kinder und Jugendliche unterbinden soll. Auch der Online-Handel und der Verkauf über Selbstbedienungsautomaten werden darin untersagt. Höchste Zeit also, dass es trotz all der Dinge, die die Regierungsfraktionen gerade so umtreiben, dazu kommt, dass das Gesetz im Herbst wie geplant in Kraft tritt."/yyzz/DP/he