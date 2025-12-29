DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 +1,1%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.426 +2,5%Euro1,1758 -0,1%Öl61,40 +1,0%Gold4.504 -0,6%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu SPD und Steuern

29.12.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu SPD und Steuern:

"Die hohen Ausgaben des Staates lassen sich nicht dauerhaft über Schulden finanzieren. Es muss also gespart oder mehr eingenommen werden. Während die Union auf Sparen setzt, will die SPD höhere Steuern. An dieser Frage entscheidet sich nicht nur das Schicksal des Bündnisses, sondern die Zukunft des Landes. Die Steuer- und Abgabenlast ist in Deutschland im internationalen Vergleich nicht niedrig, sondern eher hoch. Es wäre möglich, da noch einmal draufzusatteln, doch widerspräche es in der aktuellen Wirtschaftslage der ökonomischen Vernunft."/yyzz/DP/he