Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur elektronischen Patientenakte

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur elektronischen Patientenakte:

"Mit einem Triumph wollte Karl Lauterbach (SPD) das Amt des Bundesgesundheitsministers verlassen: Kurz vor Schluss verkündete er die bundesweite Einführung der elektronischen Patientenakte. An der hatte sich Deutschland zwei Jahrzehnte lang vergeblich versucht. Nur war der Erfolg denn doch nicht so groß wie erhofft. Schon in den drei Testregionen gab es technische Probleme. Dazu kamen Sicherheitslücken, die der Chaos Computer Club Ende 2024 aufgedeckt hatte und deren Behebung länger dauerte als erwartet. Folge: Der Probelauf musste ausgeweitet werden. Was, wie die nun aufgedeckte Sicherheitslücke zeigt, noch immer zu knapp bemessen scheint. Doch es geht bei solch sensiblen Daten um Vertrauen genauso wie um echten Mehrwert. Hier nachzuschärfen, ist eine erste wichtige Aufgabe für die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Damit die Digitalakte endlich nützliche Normalität wird./yyzz/DP/he