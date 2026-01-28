DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -4,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu 8-Stunden-Tag

29.01.26 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu 8-Stunden-Tag:

"Na bitte, geht doch: Die Koalition wagt einen ersten Schritt Richtung Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt. Anstelle des alten, relativ starren 8-Stunden-Tags soll künftig eine wöchentliche Höchstarbeitszeit gelten. Das hilft Unternehmen und Beschäftigten. Eltern etwa können sich ihre Betreuungszeit unter der Woche flexibler einteilen, und Betriebe haben ihre Leute zur Verfügung, wenn sie sie am dringendsten brauchen. Das spart den einen Nerven und den anderen Geld. Der Forderung des Kanzlers, die Deutschen müssten wieder mehr arbeiten, wird damit noch nicht Genüge getan. Doch ist die Regierung auch da auf dem richtigen Weg, wenn sie Überstundenzuschläge steuerfrei stellen will. Das ist besser, als das Recht auf Teilzeit einzuschränken, wie es der CDU-Wirtschaftsflügel will. Mehrarbeit lässt sich nicht mit Zwang verordnen, dafür braucht es Anreize und Freiwilligkeit."/DP/jha