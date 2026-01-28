DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,42 +1,0%Gold5.550 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA ASML NV A1J4U4 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar

29.01.26 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
595,60 EUR 34,80 EUR 6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Zahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Als einen der "Big Positives" hebt der Analyst Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar den klar über den Erwartungen liegenden Ausblick auf das erste Geschäftsquartal vor. Eine überzeugende Liste von KI-Projekten treibe das Wachstum des Internetkonzerns an. Die massiv erhöhte Investitionsplanung sorge für entsprechende Flexibilität. Als dünne Haare in der Suppe nennt Erickson die vermutliche Umsatzdelle nach dem ersten Quartal sowie einen wohl stärkeren Margendruck./rob/ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
08:26Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
08:01Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
26.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
22.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:26Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
08:01Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
26.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
22.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen