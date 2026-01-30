Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Kindergeld

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Kindergeld:

"Ja, die CDU hat natürlich Recht damit, dass die abfließenden Sozialleistungen runter müssen. An zwei Stellen wäre ein Eingreifen wichtig: mit einer Regionalisierung der Kindergeld-Höhe, gekoppelt an die Lebenshaltungskosten im EU-Ausland, Stichwort Rumänien. Und mit viel mehr Einsatz, Betrüger zu stoppen, die das Abgreifen und den Auslandstransfer von Sozialleistungen zum Geschäftsmodell machen; das Ausmaß hier ist unklar. Leider gibt's keine schnelle Chance auf Erfolg. Auch hierfür müsste das EU-Recht geändert werden, das eine europäische Einigung (gut) mit kontinentaler Gleichmacherei (schlecht) verwechselt hat."/yyzz/DP/he