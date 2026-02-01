DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -2,1%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1858 +0,1%Öl65,78 -7,0%Gold4.550 -6,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 Allianz 840400 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen 10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

DAX-FLASH: Schwacher Februar-Start - Gold und Silber setzen Korrektur fort

02.02.26 07:15 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den DAX deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken, indem er sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuert.

Wer­bung

Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert wird. Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide". Die Preise für Gold und Silber geben am Morgen nochmals deutlich nach.

Sorgen bereiten den Anlegern auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat. Der Iran wolle keinen Krieg und werde ihn auch nicht beginnen, sagte der Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat. "Aber das iranische Volk wird jemandem, der angreift oder Schaden zufügt, einen harten Schlag versetzen."/tih/jha/