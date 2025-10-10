DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,54 -4,3%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.627 -0,6%Euro1,1576 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.972 -0,1%
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Koalition/Bürgergeld

10.10.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Koalition/Bürgergeld:

"Spätestens nach der verlorenen NRW-Kommunalwahl hat sich wohl auch im Bärbel-Bas-Teil der SPD-Spitze die Einsicht durchgesetzt, dass das als tief ungerecht empfundene Bürgergeld für die Partei der sozialen Gerechtigkeit kein Gewinnerthema (mehr) ist - ebenso wenig wie die laxe Asylpolitik jemals war. Asyl, Staatsbürgerschaft, Bürgergeld: Stück für Stück wickelt die Regierung das Ampel-Erbe ab und folgt damit der konservativer gewordenen Stimmung unter den Wählern. Auch wenn der Koalitionsstreit anderswo munter weitergeht, siehe Verbrenner-Aus: Der schwarz-roten Koalition bietet sich mit dem Bürgergeld-Kompromiss und der Aktivrente die Chance auf ein bisschen Neuanfang. Jedenfalls endet der vom Kanzler groß angekündigte "Herbst der Reformen" nicht als völlige Lachnummer."/yyzz/DP/men