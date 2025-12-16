DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.105 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,21 -0,3%Gold4.285 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Bei der Citigroup gefeuert, bei JPMorgan zum Star aufgestiegen: So wurde Jamie Dimon zum milliardenschweren Bankchef Bei der Citigroup gefeuert, bei JPMorgan zum Star aufgestiegen: So wurde Jamie Dimon zum milliardenschweren Bankchef
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Sydney

16.12.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Sydney

Die Freude auf Chanukka, das jüdische Lichterfest, sie ist tiefer Dunkelheit gewichen. Und neuer Angst. Die Terroristen von Sydney haben es der australischen Regierung auf die denkbar schlechteste Art vergolten, dass diese im Nahostkrieg Palästina als Staat formell anerkannte und damit den Terror der Hamas belohnte. Wenn die Politik damit die anschwellende Wut eines antisemitischen Mobs in den Straßen australischer Metropolen beschwichtigen wollte, dann hat sie ihr Ziel verfehlt. Im Gegenteil. Sie hat die Israelhasser nur noch selbstbewusster und stärker gemacht. So wie es Regierungen überall auf der Welt tun, die antisemitischer Gewalt von links, rechts und von Islamisten nicht entschieden genug entgegentreten, aus Angst vor einer öffentlichen Meinung, die sich zunehmend gegen Israel richtet./yyzz/DP/zb