Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu neue US-Verteidigungsstrategie

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu neue US-Verteidigungsstrategie:

"Und ja, Europa wird nicht gehätschelt, sondern in ermüdenden Wiederholungen dazu ermahnt, mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Dass aber Amerika seine Partner im Zweifelsfall im Stich lassen könnte, diese Urangst speziell unter den Nato-Mitgliedern in Zeiten des Trumpismus nährt das Pentagon-Papier an keiner Stelle. Die USA erscheinen darin gerade nicht als Eigenbrötler, sondern weiterhin als führendes Mitglied einer "collective defense", einer gemeinschaftlichen Sicherheitsarchitektur, bestehend aus "vielen der wohlhabendsten Nationen der Welt". Auch die Liste der Länder, von denen eine Bedrohung für diese Gemeinschaft ausgehen kann, liest sich vertraut."/DP/jha