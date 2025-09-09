Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Frankreich

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Frankreich:

"Staatsgläubigkeit spiegelt sich in der politischen Landschaft: Während sich Rechte und Linke bei Themen wie Einwanderung, Gender-Politik oder EU spinnefeind sind, gibt es bei Wohlfahrt, Rente und Gesundheit eine Querfront. Rechte wie Linke lieben in Frankreich den Staat und sehen ihn als alleinigen Heilsbringer des Menschen, allmächtig, allregelnd, allzahlend. Frankreich wird angesichts dessen nicht in der Lage sein, seine Probleme zu lösen. Absehbar ist dann der Ruf nach Hilfe der EU-Partner, Staatsfinanzierung durch die Zentralbank und Stundung von Schulden. Damit ist Frankreich auch unser Problem und illustriert, wohin halb sozialistischer Wohlfahrtsetatismus führt."/DP/jha