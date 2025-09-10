DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.722 +0,3%Euro1,1697 ±-0,0%Öl67,36 -0,4%Gold3.634 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Tesla-Aktie vor dem Aus? Deshalb könnte der 30. September ein entscheidender Wendepunkt sein Tesla-Aktie vor dem Aus? Deshalb könnte der 30. September ein entscheidender Wendepunkt sein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Israel/Katar

11.09.25 05:34 Uhr

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Israel/Katar:

"Zum einen versuchte sich Katar als Verbündeter der Amerikaner und des Westens zu positionieren. Zum anderen ist Katar nach wie vor der großzügigste Sponsor islamistischer Organisationen und Terroristen. Katarisches Geld machte die Hamas-Herrschaft in Gaza erst möglich und erlaubte die massive Aufrüstung der Terror-Truppe gegen Israel. Doha selbst wurde zum "Club Med" für Terroristen in Nadelstreifen.

Wer­bung

Nun ist Katar zwischen zwei Feuer geraten: Vor wenigen Monaten griff der Iran mit Raketen an - weil die Amerikaner dort sitzen. Am Dienstag nahm Israel Doha unter Feuer - weil die Al-Thanis Massenmördern Unterschlupf gewähren. Der gerissene Clan wird lernen müssen, dass auch noch so viel Geld keine redliche Politik ersetzen kann."/yyzz/DP/men