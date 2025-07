Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bundesverfassungsgericht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Bundesverfassungsgericht/Brosius-Gersdorf:

"Es hätte sich mit Sicherheit eine weniger umstrittene Persönlichkeit finden lassen, wie die beiden anderen Vorschläge von Union und SPD zur Besetzung gleichzeitig frei gewordener Richterstellen beweisen. Das wäre angesichts der ohnehin sehr aufgeladenen Debatte der bessere Weg gewesen. Nun haben alle Seiten die Notbremse gezogen. Die Kandidatin wird von der Union offiziell mitgetragen, wenn auch murrend, sie soll aber nicht an die Spitze des Verfassungsgerichts rücken. Ob sie am Freitag die nötige Stimmenzahl im Parlament erhält, ist längst nicht sicher, denn die bürgerliche Mitte hat es in dieser Legislaturperiode erstmals nicht mehr alleine in der Hand."/yyzz/DP/men