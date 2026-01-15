Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Erhard-Gipfel/Interessenskonflikte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Erhard-Gipfel/Interessenskonflikte:

"Ein Staatsminister, der nebenbei an einem Verlagskonstrukt beteiligt ist; eine Ministerin, die Gipfeltreffen mit hochrangigen Gästen aus dem Ausland "privat" besucht - all das sind keine sonderlich geglückten Begleitumstände, um das Vertrauen in die Politik zu erhöhen. Söders Sensoren, das sei nochmals erwähnt, reagieren da besser, als dies in Berlin der Fall ist."/yyzz/DP/nas