Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu steigender Nutzung von KI

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu steigender Nutzung von KI:

"Zu erleben ist jetzt schon das gleiche Phänomen wie beim Umgang mit eigentlich jeder neuen Kulturtechnik: Wer sie beherrscht, verwendet sie dosiert und mit der nötigen Skepsis. Siehe Internet und "Soziale" Medien: Die besser Informierten nutzen sie zur Vernetzung und als Quelle unerschöpflichen Wissens. Die weniger Kundigen verlieren sich in den Tiefen des Netzes und/oder lassen sich auf polarisierende Posts teils voller Hass ein. Zugespitzt: Die Klugen werden klüger, die weniger Cleveren werden dümmer und abgehängter."