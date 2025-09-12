DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.940 +0,6%Euro1,1733 ±0,0%Öl67,33 +0,7%Gold3.644 ±0,0%
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Verbrenner-Aus 2035

15.09.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur möglichen Abkehr vom Verbrenner-Aus 2035:

"Was sich nun abzeichnet, ist die gelebte Inkonsequenz der europäischen und deutschen Politik. Denn klimapolitisch bedeutet es einen Rückschritt, wenn aus Auspuffen weiterhin schädliche Emissionen in die Umwelt gelangen - auch wenn die neuen Motoren immer sauberer werden, ein im doppelten Sinne fahler Beigeschmack bleibt. Selbst der ADAC, unverdächtig, als autofahrerfeindlich zu gelten, meldet Zweifel an der rückwärtsgewandten Politik an. Denn eines ist klar: Dieser Rückschritt verunsichert die Verbraucher, vor allem die, die sich nach längerem Abwägen für den Einstieg in die E-Mobilität entschieden haben. Was sich anbahnt, lässt sich nur mit einem Einknicken vor der deutschen Automobilindustrie erklären."/yyzz/DP/men