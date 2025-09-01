DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +1,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.332 +1,3%Euro1,1693 -0,1%Öl68,44 +0,4%Gold3.495 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- Wall Street bleibt zu -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis? NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?
Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Konservative Trutzburg

02.09.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Konservative Trutzburg:

"Die Freien Wähler (FW) Bayern sind im Freistaat zur Treue gegenüber der Koalition mit der CSU verpflichtet, andererseits aber auch unter Druck, politisch-inhaltliches Profil zu zeigen. Dabei geraten sie in Gefahr, konservativer als die CSU zu erscheinen. Jüngstes Beispiel: Der scharfe Protest gegen die Überlegungen von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die Verbeamtungen zu beschränken. Auf Länderebene würde Linnemanns Vorstoß darauf hinauslaufen, beispielsweise Lehrer nicht mehr zu verbeamten. Eine gute Gelegenheit für die FW, neben den Landwirten nun auch die Beamten an sich zu binden - in der Erwartung, dass die CSU den Vertreter der Schwesterpartei nicht so abwatschen kann, wie ein FW-Chef Aiwanger."/DP/jha