Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Klimagutachten

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Klimagutachten:

"Die Politik sollte mit den Bürgern eine ehrliche Debatte darüber führen, zu welchen Opfern die Landbevölkerung für den Klimaschutz bereit ist. Ein Aussterben der Dörfer, um den Pendelverkehr in die Städte zu reduzieren? Ein Verlust der Arbeitsplätze in der Autoindustrie, weil das Verbrenner-Aus politisch gewollt ist? Eine demokratische Mehrheit in der Bevölkerung für eine Deindustrialisierung Deutschlands zugunsten des Klimaschutzes ist derzeit unwahrscheinlich. Das ist wohl auch der Grund, warum das Thema im Koalitionsvertrag kaum vorkommt."/DP/jha