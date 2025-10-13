DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,32 -7,3%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.002 -0,3%Euro1,1621 ±0,0%Öl63,62 +2,5%Gold4.053 +0,9%
Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Nahost-Waffenstillstand

13.10.25 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu Nahost-Waffenstillstand:

"Militärisch hat Israel den Krieg mit tausenden Opfern auf beiden Seiten gewonnen. Es hat die Führungsebene der Hamas ausgelöscht und die militärische Schlagkraft der Hisbollah im Libanon und des Iran deutlich geschwächt. Politisch hat die Hamas ihr Ziel erreicht, Israelhass und Judenhass weltweit bis weit in linke Kreise hinein wieder salonfähig zu machen. Gewonnen hat - falls die Waffenruhe hält - auch Donald Trump, der sich als Friedensstifter inszenieren, internationales Profil gewinnen und davon ablenken kann, dass er Soldaten gegen die eigenen Bürger einsetzt. Verlierer des Konflikts sind - noch krasser als bei vorherigen Nahostkriegen - das Völkerrecht und die Menschlichkeit."/yyzz/DP/men