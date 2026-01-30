Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu atomarem Schutzschirm / Europa

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu atomarem Schutzschirm / Europa:

"Was so glänzend in die derzeitigen Aufrüstungsdebatten passt, wird so erst einmal nicht kommen. Zum einen wäre ein atomarer Schutzschirm, sollte er Vergleichbares leisten, wie das US-amerikanische Vorbild, unglaublich teuer. Und dann hakt es schon an der praktischen Umsetzung: Wer erhält die Befehlsgewalt? Wer entscheidet überhaupt? Was, wenn sich die Europäer nicht einig sind (soll ja schon vorgekommen sein). Macron, der Ideengeber, hat schon erklärt, dass sein Land anderen, wie zum Beispiel Deutschland, zwar Schutz gewähre, aber ganz allein entscheiden werde. (.) Nein, abgesehen von der Unlogik, dass immer mehr und immer gefährlichere Waffen die Welt kein bisschen sicher machen, ist Deutschland in Sachen militärischer Abschreckung auf Gedeih und Verderb den USA ausgeliefert. 80 Jahre lang war das kein Problem. Jetzt sollen wir glauben, dass Trump den europäischen Markt aufgibt? Einfach so? Am Horizont tut sich eine Fata Morgana auf."/yyzz/DP/he