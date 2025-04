Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Union/Kirchen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Union/Kirchen:

"Warum sollten die Vertreter der Konfessionen nicht ihre Ansichten in den politischen Diskurs einbringen dürfen? Die Kirchen können zu jedem Thema öffentlich Stellung beziehen. Die CDU muss das als größte Volkspartei aushalten. Trotz Mitgliederschwund und zunehmendem Bedeutungsverlust gehörten Ende 2024 noch 37,8 Millionen Deutsche einer der beiden christlichen Konfessionen an. Nicht wenige davon erwarten von ihrer Kirche, dass sie in wichtigen politischen Debatten Orientierung gibt. Auch der am Ostermontag verstorbene Papst Franziskus hat sich immer wieder zu politischen Themen geäußert - etwa zu den Kriegen in der Ukraine oder im Nahen Osten, aber auch zum Klimaschutz. (.) Der Union steht es nicht zu, festzulegen, zu welchen Themen sich die Kirchen äußern dürfen."/DP/jha