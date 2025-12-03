DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.967 +1,8%Euro1,1640 +0,1%Öl62,46 +0,1%Gold4.223 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stern' zum Rentenpaket

03.12.25 05:34 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zum Rentenpaket:

(.) Natürlich muss es grundlegende Reformen geben. Die Zusage dafür gibt es jetzt. Die SPD sollte (bei allen Fehlern, die der Union unterlaufen sind) ihr Beharren auf dem unveränderten Gesetzesentwurf auch deshalb nicht zu sehr feiern. Ihr Sieg ist teuer erkauft. Man muss sagen: viel zu teuer. Denn Bevölkerung, Sozialdemokraten und politisches System zahlen einen dreifachen Preis dafür. (.) War es das alles wert? Nein. Es wäre für die Sozialdemokraten keine Niederlage gewesen, das neue Rentengesetz um eine Formulierung zu ergänzen, wonach die Zeit ab 2031 grundsätzlich von der Rentenkommission geregelt wird. Festlegungen für die Zukunft sollten ohnehin dort getroffen werden. (.) Die Koalition muss im kommenden Jahr beweisen, dass sie doch zu grundlegenden Reformen in der Lage ist. Daran hängt ihr Schicksal. Daran hängt bei immer mehr Menschen im Land der Glaube an die Regelungskraft der Demokratie./yyzz/DP/mis